Wolfsburg-Sassuolo 1-1, Bajrami risponde a Wind. Dionisi pareggia in Germania

La prima grande occasione della gara è proprio per il Sassuolo dopo sette minuti. Cross sballato di Toljan che per poco non inganna il portiere tedesco, che in extremis devia sul suo palo. Il Sassuolo ha il pallino del gioco in mano ma è il Wolfsburg a trovare il vantaggio, al minuto 26 con Wind. Conclusione chirurgica che non lascia scampo all'incolpevole Consigli. Dieci minuti più tardi altro legno dei neroverdi, stavolta con Laurientè. Grande giocata del francese che rientra e calcia perfettamente dal limite dell'area, il portiere Schulze può solo osservare la sfera stamparsi sulla traversa. Prima del duplice fischio, però, Bajrami trova il pareggio con una splendida azione solitaria. Gran tiro dell'ex Empoli che stavolta si insacca in rete. Secondo tempo decisamente più "ruvido" rispetto al primo, condito da scintille in campo rare da vedere in un match amichevole, specialmente tra Matheus Henrique e Gerhardt, con l'intervento in campo persino del tecnico Dionisi a stroncare la lite. Pochi lampi nella ripresa ma con gli ultimi dieci minuti di gara particolarmente accesi: il Sassuolo è andato vicinissimo al gol della rimonta con Defrel che all'84' ha raccolto la respinta corta di Schulze sul tentativo con la punta di Mulattieri. L'ex Frosinone è stato tra i più propositivi dei neroverdi dal momento del proprio ingresso in campo ma il risultato non si è schiodato dall'1-1.