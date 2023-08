Parma-Sassuolo 1-0: Pecchia supera Dionisi in amichevole, decisivo un gol di Hainaut

Il primo squillo è del Parma con Hernani che con una punizione da oltre venticinque metri per poco non sorprende Cragno. Al 13' Sohm calcia a botta sicura dopo un assist di Coulibaly, bravo l'ex portiere del Cagliari a deviare in corner. Al 34' il Parma si rende pericoloso con Benedyczak che prende il tempo a Tressoldi e sfiora la rete del vantaggio. Sul finale di primo tempo la prima vera palla gol per il Sassuolo porta la firma di Berardi che con il destro costringe Corvi a superarsi. Nella ripresa girandola di cambi da una parte e dell'altra con Pinamonti che prende il posto di Mulattieri e sfiora il gol al 50'. Nove minuti più tardi la risposta della squadra di Pecchia con il neo acquisto Partipilo che sbaglia un rigore in movimento dopo l'assist di Colak. Al 68' il meritato vantaggio del Parma con il francese Hainaut che con un un rasoterra angolato batte l'estremo difensore avversario. Prova a riagguantarla l'undici di Dionisi con Laurienté che a sette minuti dallo scadere sfugge ai radar e va alla conclusione trovando la pronta risposta di Corvi.