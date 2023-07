Sassuolo-Spezia 2-3: a Dionisi non bastano Henrique e Defrel. Test ok per Alvini

Terzo test nel ritiro di Vipiteno per il Sassuolo di Alessio Dionisi. La formazione neroverde ha affrontato in amichevole lo Spezia di Massimiliano Alvini in in tre tempi da 35 minuti ciascuno. Prima sconfitta della stagione per Berardi e compagni che hanno perso per due a tre contro la compagine ligure dopo le due vittorie ottenute contro Real Vicenza (22-0) e Pafos (2-1).