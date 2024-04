Serie B, Novellino: “Sampdoria favorita automatica ai playoff. Catanzaro e Pisa…”

"La condizione fisica è la base indispensabile per fare bene. Per il resto, la Sampdoria ha tutto per poter raggiungere questo obiettivo e ovviamente spero che possa succedere. Sarebbe come vincere il campionato dopo le tante difficoltà iniziali, ma non c’è niente di facile. L’importante è che i problemi societari siano alle spalle. Adesso c’è una proprietà che vuole fare bene le cose e sta cercando di organizzare tutto al meglio con serietà. Questo è il presupposto per ricominciare a rivedere la vera Sampdoria. In caso di accesso ai playoff, per tradizione, nome e pubblico la compagine di Pirlo diventa automaticamente la favorita. Il tecnico ex Juventus è il vero valore aggiunto dei blucerchiati.. Mi piace, è positivo che abbia saputo superare le difficoltà dell’inizio stagione e amalgamare la squadra. Ha avuto tanti infortuni, ma il gruppo ha saputo reagire e sembra compatto. Ora ha tutte le carte in regola per fare bene, come altri suoi compagni in azzurro, penso ad esempio a Daniele De Rossi alla Roma. È tranquillo, ma deciso, sa cosa vuole fare. Rivali da evitare? Il Catanzaro. Fa il 4-4-2 in modo eccezionale, rivedo un modo di giocare simile a quello delle sue squadre. Hanno degli esterni straordinari, capaci di fare anche i quinti ed i sesti in fase difensiva, e marcano a uomo nella zona. Mister Vivarini lo conosco, è un’ottima persona. Mi fa molto piacere stia raccogliendo tante soddisfazioni. Il Pisa sta facendo bene, Aquilani si sta rivelando un allenatore giovane e bravo. Attenzione, però, al Cittadella, ha grande esperienza di categoria e Gorini è un altro tecnico capace. Potrebbe dare fastidio fino in fondo".