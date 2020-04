Serie A, Di Francesco: “Ho avuto offerte da Premier e Turchia, sto studiando l’inglese”

Eusebio Di Francesco pronto a ripartire dall’estero.

L’ex tecnico di Roma e Sampdoria da diversi mesi aveva preferito il silenzio e di conseguenza non rilasciare alcuna intervista quasi in segno di protesta dopo l’esonero da parte del presidente blucerchiato, Massimo Ferrero. L’allenatore classe ’69, attraverso le colonne de ‘La Gazzetta di Modena’, ha confermato di star studiando l’inglese così da prepararsi al meglio a una possibile esperienza fuori dall’Italia.

“Devo essere aperto a qualsiasi tipo di esperienza. Sia ai tempi del Sassuolo che anche di recente ho avuto offerte, dalla Premier ma anche dalla Turchia e da qualche nazionale, ma ho sempre fatto altre scelte. Studio l’inglese per una questione di comunicazione interpersonale, vorrei essere in grado di parlare direttamente con i calciatori stranieri. In Italia o all’estero che sia.”

