Sampdoria, l’ex Ferrero: “Tifosi presi in giro da Manfredi e Radrizzani. Minacce…”

Mentre la Sampdoria di Andrea Pirlo stenta non poco sul rettangolo verde, non riuscendo a trovare continuità di prestazioni e risultati e annaspando in classifica nell'attuale campionato in Serie B, il club blucerchiato è sempre al centro di roventi polemiche sul fronte societario. L'ex patron del club ligure, Massimo Ferrero, torna sulla controversa e tormentata cessione delle quote della società doriana, lanciando pesanti accuse a Manfredi e Radrizzani.

"Manfredi e Radrizzani? Il loro avvocato dice che non hanno fatto un affare, ma chi glielo ha detto di prendere la Sampdoria? Hanno preso in giro i tifosi, tutti. Il calcio è difficile, rischiamo di andare in Lega Pro, io ho sempre pagato tutto e i tifosi mi hanno dato addosso. accordo transativo? Va bene, facciamolo. Però devono pagare. .Questi hanno fatto tutto da soli, nessuno ha firmato niente, si sono presi le quote ma hanno fatto l’aumento di capitale all’inizio col paracadute. Hanno preso 23 milioni dal paracadute. Te credo, altrimenti come paghi gli stipendi. A me hanno rotto le scatole che la Sampdoria mi era stata regalata, ma a me Garrone non mi ha regalato proprio nulla e lui lo sa bene. Questi se la sono suonata e ballata, è stata fatta una cosa che non si può fare. Perché non è stato firmato nessun contratto, non si è fatto niente, si sono basati sulla mia parola dopo che mi ha chiamato una televisione di Genova e c’erano 400 tifosi sotto la sede. Io avevo appena preso minacce e dissi che avevamo venduto perché mi tiravano roba all’aeroporto, minacciavano di morte i miei figli, hanno mandato una testa di maiale dicendo che la prossima sarebbe stata la mia. Ero spaventato, mi ha chiamato questa televisione e io ho detto “si ho venduto”. non mi hanno costretto perché non mi hanno puntato la pistola, ma c’eravamo quasi".