Sampdoria, Ferrero: “Radrizzani un delinquente. Pirlo? Non avrebbe dovuto accettare”

L'ex patron della Sampdoria, mai banale, punge l'attuale proprietà blucerchiata, oltre che la parte tecnica della squadra ligure.

"Sono commosso, avevo detto 'mi rimpiangerete' ma non pensavo che sarebbe successo così presto". Lo ha detto Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria, intervistato da Radio Cusano Campus per analizzare il momento di profonda crisi del club ligure penultimo in Serie B, pungendo particolarmente la nuova proprietà.

"Che non abbiamo i soldi è dichiarato, hanno chiesto un socio. Io posso fare loro una proposta, glielo trovo io un socio basta che lo dicano, così evitano di fare sta brutta figura che stanno facendo. Io sono sfondato nel cuore a vedere la mia Sampdoria così, perché le ho dato 10 anni di vita. Ma a me tutte ste cose non sono mai successe. Sono stato sempre in Serie A, sono andato in Europa, ho sempre pagato gli stipendi e queste figure non le ho mai fatte. Avete fischiato i giocatori? Fareste meglio a fischiare la proprietà. Io ho lasciato la società sana nel 2021, poi mi è successa la disgrazia (l'arresto, ndr). Avevamo un po' di debiti, ma che avevano tutte le società, perché siamo stati in mezzo al lockdown".

Su Andrea Radrizzani, nuovo proprietario del club insieme a Matteo Manfredi: "Perché non mi paga? Non a me, che gliel'ho data gratis, ma perché non paga i concordati? Perché non paga Vidal? E' un delinquente".

Su Andrea Pirlo come tecnico blucerchiato: "E' una bravissima persona e un bravo allenatore, ma non andava preso e non doveva accettare. Il direttore sportivo non è capace. Un direttore tecnico che non si sa che fa, e la colpa di chi è? Di chi lo ha assunto o di Pirlo?".

