Manchester United-Galatasaray, probabili formazioni: Rashford contro Icardi e Mertens

La preview e le probabili formazioni della sfida di Champions League tra Manchester United e Galatasaray. Alcuni ex Serie A presenti.

Questa seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 propone anche l'incontro tra Manchester United e Galatasaray, in programma questo martedì alle 21.00 "Old Trafford".

Il Manchester United ha iniziato questa competizione con la gara, spettacolare per i tifosi neutrali, in casa del Bayern Monaco di Harry Kane. Questo 4-3 pirotecnico ha rappresentato senza dubbio un esordio tutt'altro che morbido per il Red Devils che però hanno dimostrato di poter dire la loro anche in Europa. In Premier League, tuttavia, la compagine di Erik ten Hag fatica a trovare continuità con una sola vittoria ottenuta nelle ultime quattro partite. Perfettamente incastrata a metà classifica del campionato inglese, lo United è chiamato al primo successo in Champions nonostante l'avversario non sia propriamente una squadra "materasso". In avanti spazio all'ex Atalanta Højlund, il quale sarà supportato da Rashford e Bruno Fernandes.

Il Galatasaray lancia ad Old Trafford alcune vecchie conoscenze della Serie A. Cominciando dalla porta, c'è Muslera, ex estremo difensore della Lazio, mentre a centrocampo c'è l'ex Sampdoria e Fiorentina, Torreira. In avanti spazio all'ex stella del Napoli, Mertens, ed all'ex capitano dell'Inter, Icardi. In Super Lig, i giallorossi battagliano il Fenerbahce di Edin Dzeko per il vertice alto ma lo score è invidiabile con ben sei vittorie ed un pareggio in sette gare.

Le probabili formazioni — MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Lindelöf, Reguilón; Casemiro, Amrabat; Mount, Bruno Fernandes, Rashford; Højlund. Allenatore: ten Hag.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Davinson Sánchez, Bardakcı, Angeliño; Torreira, Demirbay; Zaha, Mertens, Aktürkoğlu; Icardi. Allenatore: Buruk.

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia)

Assistenti: Hancko, Pozor

Quarto uomo: Kralovic

Var: Dankert (Germania), van Driessche (Belgio)

Dove vederla — La gara di Champions League sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Sky ed in particolare su Sky Sport (canale 254). Disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW Tv, piattaforma live e on demand.