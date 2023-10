Napoli-Real Madrid, le probabili formazioni: Bellingham sfida Osimhen. Natan dal 1′

Quasi tutto pronto per Napoli-Real Madrid . Il match - valido per la 2a giornata della fase a gironi della Champions League - è in programma alle ore 21.00 nella splendida cornice del "Diego Armando Maradona" .

Al "Maradona" arriva il più quotato Real Madrid di Carlo Ancelotti. La società madrilena quest'anno non sta esprimendo un calcio molto convincente, nonostante ciò, i risultati non faticano ad arrivare nell'ambiente più aristocratico, calcisticamente parlando. Da Modric a Kross, da Vinicius a Rodrygo fino ai gol di Bellingham. La classe della formazione spagnola è invidiabile in tutto il mondo. I punti di quest'anno in Liga sono 21, caratterizzati da sette successi e un solo ko. Primo posto in classifica ed una partita in più rispetto al Barcellona favorito a quota 20. In terra europea la partenza non è stata delle più entusiasmanti: 1-0 del top player inglese al 94' contro l'Union Berlino, che comunque ha portato tre punti.