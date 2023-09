Atletico Madrid-Real Madrid 3-1: Simeone show! Morata e Griezmann mettono Ancelotti ko

L' Atletico si prende il derby di Madrid , cala il tris alla squadra di Carlo Ancelotti e si prende l'intera posta in palio al Wanda Metropolitano. La squadra del Cholo Simeone ha dominato sul piano tattico e mentale, male il Real , che gol di Kroos a parte, non riesce mai a reagire o ad entrare seriamente in partita.

Tra le sue mura, l'Atletico Madrid ha disputato una super partita. Rotonda, intensa, volitiva. Molto brillante. Tonica, reattiva e palesemente in fiducia, la compagine biancorossa l'ha letta con acume, interpretata al meglio, aggredita e vinta. Attraversando, con umiltà, abnegazione e spalle larghe, pochi ma comprensibili i frangenti di difficoltà, contro una fortissima squadra. Giocando sempre a testa alta e petto in fuori, legittimando i tre punti e l'ingresso di slancio in lotta per il campionato.