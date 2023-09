Atletico Madrid-Real Madrid, probabili formazioni: Morata sfida Bellingham al derby

Il Real Madrid, così come il Barcellona ed il Girona, naviga a punteggio pieno in campionato, con quindici punti raccolti in cinque partite. Un avvio di stagione stratosferico ed all'altezza delle aspettative, con anche una vittoria, seppur molto sofferta, nella prima giornata di Champions League ottenuta contro l'Union Berlino grazie alla firma nei minuti finali di Bellingham. Sei gol in sei partite per l'ex centrocampista del Borussia Dortmund che nel giro di un mese ha già conquistato il cuore della tifoseria blancos. Anche il tecnico Ancelotti dovrà fare a meno di alcune pedine, quali Courtois, Eder Militao, Guler e Carvajal. Vinicius invece è stato recuperato ma difficilmente partirà dal primo minuto, con il tandem Joselu-Rodrygo pronto a prendersi la scena in attacco.