Parma-Sampdoria, probabili formazioni: Pirlo cambia, due dubbi per Pecchia

Non un momento particolarmente brillante, invece, per blucerchiati, reduci dalla sconfitta rimediata lunedì 18 settembre contro il Cittadella. La Samp, al momento, occupa il sedicesimo posto a quota due punti. Frutto di una vittoria, un pareggio e ben tre ko. "Dopo la partita col Cittadella abbiamo avuto un confronto con la squadra, volevo capire le eventuali difficoltà. In settimana ci siamo allenati bene e sono fiducioso", ha dichiarato Andrea Pirlo in vista della gara contro la favorita per la promozione.