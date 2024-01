Calciomercato Sampdoria, l’ex Palermo Verre in uscita: Cremonese in pole

Cremonese scatenata sul mercato. Il club lombardo si prepara a piazzare un nuovo colpo per arricchire il proprio centrocampo. Si tratta dell'ex Palermo Valerio Verre. A riportare la notizia è "Tuttosport", secondo cui il calciatore - con un ingaggio piuttosto alto - potrebbe essere sacrificato dal club blucerchiato per mantenere l'equilibrio economico della società ligure in virtù dell'imminente arrivo di Luca Moro.