Sampdoria, il tackle di Ferrero: “Diritti tv a Dazn? Sono perplesso, non mi capacito di una cosa”

Parola a Massimo Ferrero.

I diritti tv del campionato italiano per il triennio 2021-2024 sono stati assegnati al duo Dazn-Tim. Sedici i voti favorevoli, solo quattro i contrari (Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo). Una vera e propria rivoluzione, una svolta epocale. Dazn trasmetterà, dunque, sette gare di Serie A in esclusiva, più le altre tre in coesclusiva.

La Lega Serie A, al termine dell’Assemblea di ieri, ha comunicato la decisione presa attraverso la seguente nota:

“L’Assemblea della Lega Serie A, svoltasi con la partecipazione di tutte le 20 Società, ha assegnato a DAZN, a 840 milioni di € per singola stagione, il Pacchetto 1 (7 partite in esclusiva) e il Pacchetto 3 (le restanti 3 partite in co-esclusiva) per il triennio 2021/24. Per quanto riguarda il Pacchetto 2 (3 partite in co-esclusiva con il Pacchetto 3) è stato deliberato di procedere con la estensione delle trattative private con Sky fino a lunedì 29 marzo 2021”.

Piuttosto stizzito, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha commentato la scelta dei club più blasonati di votare contro Sky. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Io non ho nulla contro Dazn, ma sono perplesso nei confronti di chi ha caldeggiato questa soluzione – le sue parole riportate da ‘La Repubblica’ -. Non conosco i motivi per cui i grandi club hanno spinto a votare così, ma non mi capacito perché nessuno abbia voluto approfondire, anche solo con una consulenza tecnica terza, i problemi di migrazione che possono esserci tra Sky e Dazn”.

Intanto, secondo quanto riportato da ‘Milano Finanza’, Sky sembra intenzionata a presentare ricorso contro la decisione della Lega Serie A.