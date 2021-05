Salernitana in Serie A, la dedica di Casasola: “A mio padre che non c’è più. Castori? Ha un merito”

Le dichiarazioni dell’esterno argentino della Salernitana, Thiago Casasola.

Ventidue anni dopo l’ultima apparizione nel massimo campionato italiano, la Salernitana torna in Serie A. La vittoria esterna per 3-0 contro il Pescara – ormai retrocesso in Serie C – e la concomitante sconfitta del Monza, caduto per 2-0 all’U-Powe Stadium sotto i colpi del Brescia, premia la compagine granata del tecnico Fabrizio Castori. I campani, dunque, proprio nell’ultima giornata del campionato di Serie B 2020-2021 guadagnano la promozione diretta. Del ritorno in Serie A ha parlato, ai microfoni di DAZN, anche l’esterno argentino Tiago Casasola.

Salernitana, la gioia di Castori: “Promozione? Emozione indescrivibile. Sono pronto per la A”

“Questa è la gioia più grande della mia carriera perché non tanto tempo fa siamo venuti qui, abbiamo perso e poi abbiamo dovuto fare i playout. È una vittoria meritata, di tutti, dallo staff ai giocatori passando per società e tifosi. Prima ho parlato con mia moglie, poi con mia mamma e le mie sorelle, ho cercato di condividere tutte le emozioni che sto provando. Voglio dedicare la vittoria a mio padre che non c’è più, credo sia il più contento. Ma voglio dedicarla a tutta la piazza di Salerno. Quest’anno si è formato un gruppo molto unito, fin dall’inizio. Soprattutto il mister ci ha messo in testa la voglia di vincere e di lavorare. Non vediamo l’ora di tornare in città, finalmente saremo in Serie A. È un gioia per Salerno e per il Sud”, sono state le sue parole.

Serie B, 38a giornata: Salernitana in Serie B, Cosenza retrocesso in C. I risultati e la classifica finale