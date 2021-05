Salernitana, la gioia di Castori: “Promozione? Emozione indescrivibile. Sono pronto per la A”

La Salernitana vola in Serie A.

Dopo 23 anni di assenza la compagine campana tornerà a giocare nel massimo campionato italiano. Tre reti al Pescara nel pomeriggio e via ai festeggiamenti. Una vittoria conquistata ai danni degli uomini di Grassadonia grazie ai gol messi a segno da Anderson, Casasola e Tutino, che chiude la stagione con 13 reti. Intervistato ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio, il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“E’ un’emozione indescrivibile, è sempre bello vincere un campionato ma farlo in questa piazza è una cosa stupenda. E’ stato un campionato estremamente difficile, una bella soddisfazione raggiungere questo traguardo. Un campionato si vince col gruppo, con l’entità morale da squadra. Tutti dall’inizio si sono calati nella realtà e oggi raccolgono i frutti di un lavoro meritato sul campo. Non esistono segreti nel calcio. E’ il secondo campionato che vinco in B? Sì, ma è la decima considerando le altre categorie. Sono salito in A col Carpi e poi sono retrocesso, ma mi ero ripromesso che ci sarei tornato e l’ho fatto quest’anno. Se mi sento pronto per questa Serie A? Assolutamente, non vedo l’ora”, ha concluso.