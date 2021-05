Serie B, 38a giornata: Salernitana in Serie B, Cosenza retrocesso in C. I risultati e la classifica finale

Gol, emozioni e ultimi verdetti.

Sono dieci le squadre scese in campo questo pomeriggio alle 14:00, per affrontarsi nell’ultimo turno della regular season del campionato cadetto. La 38esima giornata di Serie B decreta la promozione della Salernitana in A dopo 23 anni: la compagine campana ha battuto per 3-0 il Pescara ed è la seconda squadra a conquistare la massima serie dopo l’Empoli. Monza sconfitto 2-0 dal Brescia, ai playoff col Chievo Verona. Spal 9° e fuori dagli spareggi nonostante l’1-0 con la Cremonese.

Non si disputeranno i playout. Salvo il Pordenone, che vince lo scontro diretto contro ilCosenza, condannando i calabresi alla retrocessione in Serie C, al terzultimo posto superati dalla Reggiana già retrocessa. L‘Empoli rimonta e batte il Lecce, il Frosinone cala il poker trasferta con la Reggina. 3-2 il risultato della sfida tra Pisa ed Entella, il Vicenza batte la Reggiana in extremis grazie alla rete di Jallow. Solo un pari nel derby tra Cittadella e Venezia.