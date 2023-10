Salernitana, Iervolino incontra Inzaghi e Sousa attende notizie. La situazione

La Salernitana, dopo l'ennesima sconfitta in campionato, rimediata contro il Monza, riflette sulla posizione di Paulo Sousa. C'è Filippo Inzaghi in pole per sostituirlo.

La Salernitana perde ancora e la posizione di Paulo Sousa traballa. Il Monza ha calato un tris di spessore ai danni della compagine campana nell'ultimo match di Serie A, giocato ieri nell'anticipo delle 12.30. L'ennesimo ko che lascia molto perplessi tifosi e addetti ai lavori sull'inizio di stagione della formazione granata, capace di totalizzare la miseria di tre punti in otto gare disputate.

L'allenatore portoghese da quando è arrivata a Salerno, si è sempre speso per dare un'identità forte e tangibile alla squadra. La stessa capace di finire bene la stagione lo scorso anno - con l'ex Fiorentina alla guida (subentrato a Nicola) - e partire malissimo sul piano numerico in quello corrente. Secondo "TuttoMercatoWeb", fino a domani Sousa rimarrà alla guida del club, per poi conoscere il suo futuro all'interno della Salernitana. Società capeggiata da Iervolino, protagonista di un incontro positivo con Filippo Inzaghi, reduce da una buona stagione sulla panchina della Reggina, poi scomparsa.

La società ha apprezzato due cose di "Super Pippo": l'entusiasmo e la volontà di accettare un contratto fino al 30 giugno senza porre condizioni di alcun genere. Nonostante vanti - come score in Serie A - di una stagione non felice con il Milan, un esonero a Bologna e una retrocessione a Benevento, la Salernitana pare convinta e pronta a ripartire da Inzaghi. Seguiranno aggiornamenti.

