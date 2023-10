Monza-Salernitana, Sousa: “C’è amarezza ma non c’è un stato approccio arrendevole”

Terza sconfitta consecutiva per la Salernitana che dopo la batosta casalinga contro l'Inter targata da Lautaro Martinez, è caduta anche all'U-Power Stadium con un 3-0 in favore di uno straripante Monza. La compagine campana trafitta dal solito Colpani, dal primo centro in Serie A di Vignato ed infine dal rigore del capitano brianzolo Pessina. Questo il pensiero nel post partita del tecnico Paulo Sousa, intervistato ai microfoni di Sky Sport: