Arsenal-Manchester City, le probabili formazioni: Guardiola e Haaland sfidano Arteta

Il big match di quest'ottava giornata di Premier League è senz'altro Arsenal-Manchester City. Gabriel Jesus sfida Halaand e il suo passato.

Mediagol ⚽️

di Davide Raja

Non esiste una partita più affascinante di questa nell'ottava giornata di Premier League. Dopo essersi tallonate a vicenda nello scorso campionato, è arrivato un nuovo confronto tra il mentore Pep Guardiola e l'ex allievo Mikel Arteta. Le due compagini si giocano anche questa volta lo scudetto, con la sorpresa Tottenham da non sottovalutare. Calcio d'inizio all'Emirates Stadium alle 17:30, ora italiana, per un match assolutamente da non perdere e che può regalare davvero tanto spettacolo.

L'Arsenal ha approfittato del recente passo falso del City nello scorso turno di campionato per recuperare terreno, portandosi ad un solo punto dalla compagine di Guardiola grazie al poker inflitto al Bournemouth. Tuttavia, in Champions League è arrivato un ko un po' a sorpresa contro il Lens che di certo non ha aumentato il morale in vista di questo big match. Oltre ad Arteta, ci sono due grandi ex Citizens pronti a scendere in campo contro il proprio passato, ovvero Zinchenko e Gabriel Jesus, i quali dovrebbero partire dal primo minuto. A centrocampo spazio a Declan Rice, ex West Ham che aveva ricevuto anche le avances del City la scorsa estate ma che alla fine ha scelto Londra sponda rossa.

Il Manchester City vuole vendicarsi da quella sconfitta ai calci di rigore in estate, con l'Arsenal che ha "strappato" in extremis il Community Shield ai Citizens. Guardiola ha prevalentemente trionfato contro il suo ex viceallenatore Arteta, malgrado il già citato ko in Supercoppa. La cavalcata praticamente perfetta in campionato è stata bruscamente interrotta dalla sconfitta inaspettata contro il Wolverhampton, di conseguenza la posta in palio è alta anche stavolta e, pertanto, il tecnico spagnolo sfodera i suoi pezzi pregiati quali Foden e Haaland. Da non sottovalutare Julian Alvarez e Doku, due che in settimana hanno particolarmente brillato in Champions League contro il Lipsia e che sono pronti a dire la propria anche contro i Gunners.

Le probabili formazioni — Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Magalhaes, Zinchenko; Odegaard, Rice, Vieira; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Allenatore: Arteta.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Phillips, Kovacic; Foden, Alvarez, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky ed in particolare sul canale Sky Sport Max. Match visibile anche in diretta streaming su Now TV e tramite Sky Go.