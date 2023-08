Salernitana-Augsburg 2-1: apre Tietz, Lassana Coulibaly e Botheim gol. Paulo Sousa ok

Dopo un'ottima parata di Costil in apertura di ripresa, l'Augsburg trova il vantaggio: fallo di Mamadou Coulibaly su Gumny! e rigore trasformato da Tietz. La Salernitana trova un meritato pari grazie al migliore in campo della serata, tackle vigoroso e vincente in mediana di Lassana Coulibaly, percussione e splendida conclusione dal limite per il centrocampista di Paulo Sousa. Granata che crescono in convinzione, ritmo ed intensità, prendono in mano le redini della sfida e passano con l'ennesima folata di Lassana Coulibaly, strappo impetuoso e imbucata per Candreva, tocco a rimorchio per Botheim che firma il sorpasso. Botheim, poco dopo, innescato da Lovato, regala un assist solo da spingere in rete a Mamadou Coulibaly, che fallisce clamorosamente il tris. Nel finale l'Augsburg reagisce e spinge forte, ma Costil sale in cattedra con almeno tre parate decisive che regalano alla squadra di Paulo Sousa la seconda edizione del trofeo "Angelo Iervolino", dedicato alla memoria del fratello, prematuramente scomparso, dell'attuale presidente della Salernitana.