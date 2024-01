Gazzetta dello Sport: “Calciomercato Salernitana, Sabatini vuole Segre dal Palermo”

L'edizione odierna de " La Gazzetta dello Sport" si sofferma sulle strategie di calciomercato della Salernitana del patron Iervolino. Ultima in classifica in Serie A ma rivitalizzata dalla vittoria nello scontro diretto del Bentegodi contro l'Hellas Verona, la compagine di Pippo Inzaghi punta a ripetere l'impresa salvezza in rimonta come già accaduto con Davide Nicola in panchina. Artefice di quella epica rincorsa calcistica fu certamente Walter Sabatini, ora tornato nel ruolo di direttore generale della società campana e pronto a rendersi protagonista di una scintillante sessione invernale di calciomercato. Priorità sanare il debito in casa granata, con la cessione di due pezzi pregiati sul mercato che potrebbe garantire un buon tesoretto. In primis l'attaccante Dia, ora ai box per infortunio, autore di ben sedici gol nello scorso campionato di Serie A, ma anche l'esterno Mazzocchi che piace non poco, valutazione circa due milioni, al Napoli di aurelio De Laurentiis. Sul fronte acquisti, da registrare il forte interessamento da parte dell'esperto dirigente nativo di Marsciano per il cartellino del centrocampista del Palermo, Jacopo Segre. Mezzala dinamica e sagace tatticamente con ottimi tempi di inserimento, quattro gol nello scorso torneo e già poker di realizzazioni anche quest'anno con la maglia rosanero. Difficilmente il club targato City Football Group si priverà di una pedina così importante per la compagine di Eugenio Coriui, ma il profilo dell'ex Torino e Venezia intriga molto il manager ex Lazio, Palermo, Roma e Inter, tra le altre.