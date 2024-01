Calciomercato Salernitana, proposto Rebic del Besiktas: ecco la risposta del club

La Salernitana valuta Rebic, proposto a Sabatini. Ma il classe 1993 non convince. La società di Iervolino è alla ricerca di un rinforzo per l'attacco e, nelle ultime ore, è stato accostato anche il nome di Ante Rebic. L'attaccante croato, ex Milan, è un giocatore di grande talento, ma che ha avuto un rendimento altalenante negli ultimi anni. La dirigenza granata è consapevole del potenziale di Rebic, ma non è convinta al 100%. Il motivo principale è l'ingaggio del giocatore, che è troppo alto per i parametri del club campano. Inoltre, Ante non è un attaccante prolifico, e in Turchia, al Besiktas, non sta brillando. La Salernitana valuterà attentamente la situazione, ma al momento non è una trattativa prioritaria. I pro di Rebic sono evidenti. È un giocatore di grande talento, che può fare la differenza in una partita. È veloce, forte fisicamente e ha un buon tiro. Inoltre, è un giocatore versatile, che può giocare sia come esterno che come prima punta. I contro, invece, sono più concreti. L'ingaggio è troppo alto per i parametri della Salernitana, e Rebic non è un attaccante prolifico. Inoltre, in Turchia non sta brillando, e potrebbe essere difficile convincerlo a venire a Salerno.