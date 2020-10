Udinese-Roma, Pedro: “Felice di essere qui, ecco perchè ho scelto Roma. Obiettivo? Lo scudetto…”

Così Pedro, attaccante spagnolo della Roma che con un suo gol ha determinato il primo successo in Serie A dei giallorossi. Usciti vittoriosi da una sfida complicata come quella con l’Udinese, i capitolini possono finalmente sorridere dopo che avevano conquistato soltanto un punto nelle prime due uscite ufficiali della nuova stagione. Decisivo grazie a progressioni e giocate di elevata qualità proprio l’ex giocatore di Chelsea e Barcellona, che a fine gara è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Tre punti molto importanti dopo la gara con la Juve, dovevamo reagire e abbiamo fatto una buonissima partita, portandola a casa meritatamente – ha proseguito Pedro – Con una squadra così chiusa è sempre difficile trovare spazi, alla fine però siamo riusciti a portare a casa la vittoria”.

Lo spagnolo ha poi detto la sua sugli obbiettivi stagionali suoi e della Roma, con la quale certamente cercherà di raggiungere il suo trentesimo titolo in carriera: “Il campionato italiano è molto tattico, bisogna faticare per sbloccare le partite. Pensiamo una gara alla volta, ma il nostro obiettivo è quello di vincere sempre. Vogliamo entrare in Champions League e, perché no, provare a lottare per lo scudetto. È difficile, ma ci proviamo. Sono contento di essere qui, ci sono giocatori forti come Mkhitaryan e Dzeko”.

Chiosa finale sulla sua speciale esultanza e sulla prima vittoria della gestione Friedkin: “Esultanza con il tre e il cuore? Il tre è dedicato alla mia famiglia, il cuore al cielo per una persona scomparsa da poco. Prima vittoria dell’era Friedkin? Poteva segnare chiunque, l’importante era ottenerla”.

