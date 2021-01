Roma, Rizzitelli infiamma il derby: “Lazio? Nessun problema, venerdì sfidiamo una piccola”

La sfida tra Spezia e Sampdoria chiuderà questa sera la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Occhi puntati, dunque, sulle gare in programma il prossimo weekend. Fra tutte, per importanza storica e agonistica, ne spicca certamente una: il derby in programma all’Olimpico il prossimo venerdì 15 gennaio alle ore 20.45 tra Lazio e Roma. Una partita importante anche in ottica classifica; una classifica che vede le due compagini rispettivamente a quota 28 e 34 punti.

Intanto, in pieno clima derby è arrivata una notevole provocazione da parte di Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma e opinionista di Roma Tv. Una vera e propria frecciata he ha fatto infuriare i tifosi laziali: “Venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi”, sono state le sue parole. Dichiarazioni che di certo non sono passate inosservate.

