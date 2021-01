17a giornata di Serie A.

Nel pomeriggio si sono disputate tre match validi per il suddetto turno. Ritrova il sorriso il Napoli di Gattuso che supera per 2-1 in trasferta l’Udinese grazie a una rete siglata nel finale da Bakayoko, 2-0 senza troppa difficoltà per la Lazio che ha la meglio del Parma. Perde ancora il Crotone di Stroppa che questa volta cede alla sorpresa Verona, 2-1 degli scaligeri sui pitagorici grazie alle reti Kalinic e Dimarco.