Parma-Lazio, Inzaghi: “Lasciato qualche punto per strada, adesso abbiamo rialzato la testa”

La Lazio trova il secondo successo di fila superando 2-0 i trasferta il Parma.

Serie A, 17a giornata: vincono Lazio e Napoli, crolla ancora il Crotone

I capitolini hanno trovato la via della vittoria grazie alle realizzazioni nelle ripresa di Luis Alberto e Caicedo, tre punti che avvicinano nel migliore dei modi i biancocelesti al derby contro la Roma. Le parole del tecnico laziale, Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, al termine della sfida del ‘Tardini’.

“Abbiamo approcciato bene il match, abbiamo meritato la vittoria e la squadra è stata bene in campo sviluppando trame importanti. Avremmo dovuto sbloccare prima il match ma è un risultato che ci dà autostima e fiducia. Abbiamo attraversato un periodo non semplice, con tante vicissitudini, e sappiamo che qualche punto l’abbiamo lasciato per strada. Abbiamo vinto le ultime due e nelle scorse meritavamo di più. Avendo la Champions sapevamo che qualcosa avremmo perso, ma la squadra non vuole mollare niente; vogliamo essere lì. Per il mercato fortunatamente abbiamo un direttore bravissimo. Il mio augurio è di poter giocare al completo perchè anche oggi ci mancavano Fares, Correa e Lulic, tre giocatori importantissimi per noi”.