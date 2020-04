Roma, l’ex Zago: “Quando la Lazio è davanti è sempre un problema, ho un obiettivo per il futuro”

Il sogno di Antonio Carlos Zago.

L’ex difensore della Roma, attualmente sulla panchina dei giapponesi del Kashima Antlers, ha parlato di come sta vivendo questo periodo il Giappone e poi ha svelato un suo desiderio nascosto. Le dichiarazioni dell’ex centrale brasiliano rilasciate a ‘Il Corriere dello Sport‘.

“Qui non hanno chiuso tutto, ma la gente è civilissima Divido sempre il gruppo in quattro. È giusto riprendere a giocare, spero di vincere per tornare un giorno in giallorosso. Fonseca ha fatto bene in Ucraina ma non so se i tifosi siano contenti. Quando la Lazio è davanti è un problema. Per vincere non si possono sempre vendere i migliori”.

