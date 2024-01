Roma, l’ex José Mourinho verso l’Arabia Saudita: contatti con l’Al Shabab

Pochi giorni dopo essere stato esonerato dalla Roma, José Mourinho è già pronto a tornare in pista. Sembrano maturi i tempi per l'approdo dello Special One in Arabia Saudita

Dopo l'esonero dalla Roma, José Mourinho è pronto a tornare in panchina. E, secondo le ultime indiscrezioni, la sua destinazione potrebbe essere l'Arabia Saudita. Il tecnico portoghese, infatti, è stato già avvicinato da diversi club del campionato saudita, che sarebbero disposti a offrire cifre astronomiche per assicurarsi le sue prestazioni. In estate, Mourinho aveva già ricevuto un'offerta da 120 milioni di euro per allenare l'Al-Nassr, ma aveva rifiutato per onorare il suo contratto con la Roma. Ora, però, le cose potrebbero essere diverse. Il contratto del tecnico con i giallorossi scadrà a giugno, e Mourinho potrebbe essere libero di accettare l'offerta saudita. L'ipotesi di un approdo di Mourinho in Arabia Saudita sarebbe un vero e proprio colpo di scena. Il tecnico portoghese, infatti, è uno dei più vincenti della storia del calcio, e la sua presenza nel campionato saudita avrebbe un impatto enorme sulla visibilità del torneo. Inoltre, Mourinho sarebbe un'ottima aggiunta per l'Al-Nassr, che sta cercando di tornare ai vertici del calcio saudita e arabo. Al momento, però, si tratta ancora di un'ipotesi. Mourinho non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, e potrebbe anche decidere di restare in Europa. Tuttavia, le voci di mercato si fanno sempre più insistenti, e l'approdo di Mourinho all'Al Shabab sembra sempre più una possibilità concreta.