Calciomercato Roma, habemus attaccante! E’ fatta per l’arrivo di Lukaku. I dettagli

Mancano solo gli ultimissimi dettagli e le firme sui contratti, ma è fatta per Romelu Lukaku alla Roma, in prestito dal Chelsea

Romelu Lukaku sarà il nuovo attaccante di José Mourinho e della sua Roma. L'allenatore portoghese, nell'ultima stagione giallorossa, è stato oggettivamente responsabile delle difficoltà palesate da Abraham e Belotti in zona gol e delle lacune sul piano del gioco e della proposta offensiva di tutta la formazione capitolina. Ecco, quindi, l'idea di inserire il bomber belga nello scacchiere tattico romano, portata avanti dal tecnico ex Porto, Tottenham e Real Madrid poco intenzionato a cambiare metodologia di lavoro e proposta di calcio e maggiormente interessato a profili di spessore internazionale come il classe 1993, sui quali si deve lavorare di meno e possibile fare maggiore affidamento.