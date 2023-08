Frosinone, Di Francesco: “Lukaku? La Roma si rinforza. Seguo in Championship un…”

La Roma ha in pugno Lukaku, ex bomber dell'Inter. Di Francesco, tecnico del Frosinone nonché ex giallorosso, commenta così il colpo.

"Se arriva Lukaku è un grande vantaggio per la Roma, prenderebbe un giocatore diverso e la squadra ha bisogno di rinforzare le proprie alternative. Se arriva prende un giocatore molto forte. Io sto guardando un giocatore in Championship che mi sembrava un piccolo Lukaku, il nome non si può dire anche perché non lo prenderemo al 100%. Per caratteristiche però mi sarebbe piaciuto".