Montezemolo: “Lukaku alla Juventus? Neanche in foto”

Intervista al Quotidiano Nazionale per Luca Cordero di Montezemolo. In occasione dei 35 anni dalla morte di Enzo Ferrari nell'agosto del 1988, l'ex vicepresidente della Juventus e presidente della Ferrari, ha parlato dell'operazione Lukaku che coinvolge i bianconeri in questa sessione di mercato e del pilota francese della Rossa di Maranello.