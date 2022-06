Reggina, ore decisive per il futuro di Stellone: in programma un incontro con Taibi

La Reggina ha una nuova proprietà ed un nuovo presidente: dopo lo shock per l'arresto di Luca Gallo, l'imprenditore di Lamezia Terme Felice Saladini ha, infatti, comunicato ufficialmente l'acquisizione del club amaranto. Dopo aver sbrogliato la matassa legata al futuro della società, è tempo di pensare al progetto tecnico in vista della prossima stagione agonistica in cui la Reggina proverà ad essere protagonista in Serie B. Secondo quanto riportato da strill.it, in settimana è in programma un incontro tra il direttore sportivo Massimo Taibi e l'allenatore della passata annata Roberto Stellone. L'ex tecnico del Palermo è subentrato a Domenico Toscano lo scorso 24 gennaio, concludendo il campionato al quattordicesimo posto con due punti di penalizzazione. La volontà del tecnico capitolino sarebbe quella di restare in amaranto, seguiranno ulteriori aggiornamenti...