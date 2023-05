Reggina-Ascoli, Inzaghi: “Noi sempre tra le prime otto, meritiamo i playoff”

Nonostante la penalizzazione inflitta dalla Corte d'Appello , la Reggina è ancora in corsa per un posto nei playoff, a novanta minuti dal termine del campionato di Serie B. Decimo posto con 47 punti per gli amaranto, una sola lunghezza distanti dal Palermo ottavo. Nella trentottesima giornata, la compagine di Inzaghi sfiderà la concorrente Ascoli al "Granillo". Alla vigilia del match, il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"I 55 punti, in caso di vittoria domani, sono reali e fatti sul campo e penso che si debbano avere pochi rimpianti. Spero che siano 50 e che ci permettano di entrare nei play off, se siamo stati sempre tra le prime otto vuol dire che l’abbiamo meritato e questa è la base da cui deve ripartire la Reggina. Non si può avere rammarico quando sul campo il tuo sogno lo hai conquistato, ma per motivi non consoni al campo ti è stato tolto. Abbiamo la possibilità di entrare nei play off e credo che questa squadra meriti un applauso"