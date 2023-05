Ascoli, Breda sfida la Reggina: “Playoff? Ci credo, Inzaghi non è imbattibile”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico dell'Ascoli alla vigilia della sfida contro la Reggina.

"Le difficoltà le affronto soprattutto da un punto di vista tattico, perché dal punto di vista motivazionale non credo ci sia da preparare una partita così, domani ci giochiamo veramente tanto". Lo ha detto Roberto Breda, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Reggina, con l'Ascoli ancora in corsa per l'accesso ai playoff. "Dal punto di vista tattico la Reggina cambia più moduli e poi nella partita ci possono essere più partite rispetto al solito. Sappiamo dell’importanza della gara, ci crediamo tanto, ma non da oggi. Chi fa questo mestiere vive per queste partite e per questi obiettivi, faremo di tutto per fare bene, sappiamo non sarà semplice", le sue parole.

"Tre settimane fa ho ringraziato i ragazzi perché nella mia gestione si sono messi tutti a disposizione, sia chi ha trovato più spazio, sia chi ne ha trovato meno. Li ho ringraziati soprattutto perché è una delle B più complicate degli ultimi anni, basta vedere chi sta retrocedendo, squadre blasonate che l’anno scorso hanno fatto anche i playoff. Mi riferisco a Perugia, Benevento, Brescia -che è ancora coinvolto - alla Spal che due anni fa era in Serie A. Quindi questo è stato un anno rischioso e i ragazzi sono stati bravi a venirne fuori in anticipo. Ma non è finita, vogliamo giocarci al massimo questa grande opportunità".

"Sappiamo che domani sarà complicato perché giocheremo contro una diretta concorrente e perché non dipenderà solo da noi, ma ci crediamo tanto. Lo dico spesso ai ragazzi: le opportunità non capitano sempre. Se analizzo la mia storia da calciatore so che quello che succede in un anno poi l’anno non conta e riparti da zero. Quindi quando ti capita un’opportunità come quella che abbiamo, va sfruttata fino in fondo. I ragazzi ci credono, lo sanno. Da questa partita dipende il futuro di tutti noi, dell’Ascoli, della città. Quindi dobbiamo provare a portarla a casa con tutte le nostre forze. Inzaghi è un ottimo tecnico, ma non è imbattibile. Dobbiamo avere comunque il massimo rispetto. La Reggina sicuramente ha fatto bene, ma spesso ha avuto difficoltà e noi dobbiamo far leva su queste difficoltà e sulle nostre capacità, sapendo che serviranno intensità, determinazione, qualità tecnica, voglia di incidere".

"Bilancio? Faccio fatica a fare i consuntivi in corso perché non mi accontento, quando capita un’opportunità mi concentro solo su questa, i bilanci vanno fatti alla fine. Che poi ci sia soddisfazione per l’obiettivo raggiunto è innegabile, ma è una soddisfazione parcheggiata molto lontano e che lascia spazio a voler fare il massimo domani. Oggi dobbiamo pensare solo a domani, non ai congedi, alle passerelle ed altro. Faremo di tutto per far sì che la gara di domani non sia l’ultima e non dobbiamo sprecare energie con altri discorsi", ha concluso Breda.