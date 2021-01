Real Madrid, Zidane si gode Benzema: quel record da quando CR7 non veste più la maglia dei Blancos..

Karim Benzema è l’uomo più in forma della compagine guidata da Zinédine Zidane.

Sull’edizione online del noto quotidiano spagnolo AS, è possibile apprezzare un interessante approfondimento sulla stagione brillante del talentuoso bomber francese

Il Real Madrid torna a sorridere e lo fa con la consapevolezza di avere un grande numero 9 a guidare il tandem offensivo. I Blancos hanno sconfitto per 4-1 l’Alavès e hanno così riscattato le deludenti sconfitte contro Atletico Bilbao e Alcoyano, che avevano sancito rispettivamente l’eliminazione dalla Superoppa di Spagna e dalla Coppa del Re. Non un buon momento dunque per la franchigia madrilena e testimonianza ne sono, oltre al distacco profondo in classifica dai cugini dell’Atletico Madrid, anche le voci che sono iniziate a circolare in merito al futuro del tecnico originario di Marsiglia.

“Sto bene. Sono felice in campo.. mi trovo bene con tutti i miei compagni di squadra“, così Benzema al termine della convincente vittoria impreziosita da una sua personale doppietta. Per l’ex Lione si apre la possibilità dunque di tornare a competere per il ‘Trofeo Pichichi’, prestigioso premio messo in palio annualmente dal noto giornale sportivo spagnolo Marca e che premia il miglior marcatore stagionale della Liga. Con i due gol realizzati contro l‘Alavés, l’attaccante francese ha già raggiunto quota 10 reti in campionato ed ha accorciato il gap che intercorre tra lui e il giovane jolly offensivo del Siviglia, Youssef En-Nesyri, temporaneamente al comando della classifica marcatori.

Da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato orfano l’attacco dei Blancos, Karim, si è preso la responsabilità dell’intero reparto offensivo del club di Florentino Pérez e sono i numeri a testimoniarlo per lui: 72 gol in 125 partite (0,576 gol a match), tra tutte le competizioni, da quando l’asso portoghese ha ufficializzato il suo trasferimento a titolo definitivo alla Juventus di Andrea Agnelli.

“Penso che siamo sulla buona strada per continuare la nostra corsa..”, ha concluso Benzema prima di lasciare la mixed zone alla fine del match. Per la squadra di Zidane adesso si apre pertanto un nuovo orizzonte che fa ben sperare i tifosi del ‘Santiago Bernabeu‘.