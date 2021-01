Real Madrid, Zidane e quella moda lanciata tra le influencer: “cuff-jeans” targati “Dsquared2” per il tecnico dei Blancos

Zinédine Zidane ha lanciato una nuova moda tra le più note influencer di Instagram e non solo.

Real Madrid, Zidane positivo al Covid-19: il comunicato del club

Non sta vivendo un bel periodo l’allenatore dei Blancos, tra la recente positività al Covid-19 e l’andamento del Real Madrid, con alcune voci che scaturiscono attorno al prossimo coach che siederà sulla panchina del ‘Santiago Bernabeu‘. Nel frattempo però l’ex calciatore della Juventus è diventato inconsapevolmente il precursore di un nuovo tipo di jeans, grazie al suo stile durante una presentazione con il club madrileno. Per molto tempo si è visto come gli atleti abbiano indossato abiti creando dei veri e propri modelli ai quali attenersi per i cittadini di tutto il mondo. Ancora una volta, è successo di nuovo ed il protagonista è proprio il tecnico francese.

Zidane ha fatto scalpore con i jeans con orlo XXL, che in seguito sarebbero stati battezzati dagli esperti come “cuff-jeans“, che tradotto in italiano significa “jeans con polsini“. Il modello dell’ex calciatore del Bordeaux è una creazione di ‘Dsquared2‘, un’azienda italiana governata dai gemelli Dean e Dan Caten, che sono i direttori creativi e che sono ben noti per la loro continua evoluzione e innovazione con tagli e particolari rifiniture di jeans. Sono disponibili per uomo e donna, e hanno un orlo bianco nella parte inferiore, così come il marchio Derek Lam, e che si aggira intorno ai 590 euro.

L’allenatore dei ‘Galacticos‘ è stato un vero e proprio punto di riferimento per numerose influencer note sul social network chiamato Instagram. Di seguito, alcune tra loro che hanno posato con i “cuff-jeans“.