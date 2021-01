Fernando Torres, la nuova vita del Niño: l’ex Milan sarà l’allenatore dell’Atletico Madrid B

Fernando Torres-Atletico Madrid: un binomio destinato a perdurare nel tempo.

El Niño ha fatto la storia dei Colchoneros da calciatore ed adesso il club biancorosso ha dato la possibilità all’ex Milan di iniziare la sua carriera da allenatore presso la squadra B dell’Atletico Madrid, di cui faceva già parte come membro dello staff tecnico. La seconda rosa del club di Enrique Cerezo milita in Segunda Division B, terza seria del calcio spagnolo. Pertanto, per l’ex attaccante del Chelsea potrebbe essere una grande opportunità per iniziarsi ad affacciarsi a questo mondo da un’altra prospettiva.

Torres ha iniziato la sua carriera all’Atletico, diventando capitano ad appena 19 anni, prima di trasferirsi al Liverpool nel 2007. Ha ottenuto molti successi ad Anfield, segnando 65 gol in Premier League e guadagnandosi un posto nella squadra dell’anno della PFA nel 2007/08 e nel 2008/09. Le prestazioni offerte dall’attaccante hanno convinto il Chelsea a spendere 50 milioni di sterline per il suo cartellino nel gennaio del 2011, senza mai lasciare il segno. Con la maglia dei Blues ha collezionato solo 20 gol in tre stagioni e mezzo, prima del suo approdo al Milan. Quella casacca numero 9 è pesata più del dovuto, con il giocatore che è rimasto solamente sei mesi in Italia. Poi, il ritorno all’Atletico nel 2015, dove ha siglato altri 38 gol prima di trasferirsi al Sagan Tosu, lasciando il calcio giocato tredici mesi dopo. Torres ha vinto molti trofei internazionali durante la sua carriera da giocatore, tra cui la Coppa del Mondo, la Champions League e gli Europei per ben due volte.

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo ‘Marca‘, i giovani della franchigia madrilena sarebbero rimasti stupiti dai primi allenamenti proposti dall’ex Liverpool. Chissà, dunque, se tutti gli insegnamenti impartiti dai diversi coach incrociati nel corso della sua carriera da calciatore, specialmente dal Cholo Simeone, siano serviti a far di lui un allenatore di cui sentiremo parlare.