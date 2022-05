Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Pioli cerca un’altra magia”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

“Pioli cerca un’altra magia”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. “Il Milan stasera a Verona per avvicinare lo scudetto. Un successo può essere decisivo. Il tecnico dà la carica: ‘Qui brutti ricordi? Nessuna pressione, siamo pronti. Facciamo la storia’. Tifosi, stadi, social: è un campionato da numeri record. Napoli da podio, Toro stop. Patric-Luis Alberto: Lazio ok. Inter: Cuore Lautaro, nerazzurro doc. Vuole restare e prepara lo sprint verità. Juve: Vlahovic triste, va rilanciato. E c'è un trofeo da conquistare. Missione al Max. Che Signore! Quinto titolo per le bianconere”.