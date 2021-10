Primavera 3, Catania-Palermo: termina a reti bianche il derby siciliano

Pari nel derby siciliano tra Catania e Palermo, valido per la terza giornata del campionato Primavera 3. I rosanero allenati da Di Benedetto non vanno oltre lo 0-0

⚽️

Termina con un pareggio a reti bianche il derby tra Catania e Palermo, big match della terza giornata del campionato Primavera 3 girone A

Al centro sportivo "Torre Del Grifo Village", i baby rosanero allenati da mister Stefano Di Benedetto non vanno oltre lo 0-0 con i rivali del Catania. Entrambe le compagini si trovano in testa alla classifica del campionato dopo due giornate con altrettante vittorie, in particolare il Palermo è reduce dalla straripante vittoria per 5-0 contro il Potenza.

Diverse le occasioni da una parte e dell'altra ma nessuna delle due squadre è mai riuscita a trovare lo spazio vincente per portarsi in vantaggio. Nel prossimo turno i rosanero affronteranno in casa il Bari, mentre i rossoazzurri saranno ospiti dell'Avellino.

Di seguito il tabellino del match, iniziato alle ore 15:

Catania: Coriolano; Napoli, Panarello, Caramanno, Scaletta; Limonelli [VC], Giannone, Biondi (46' Sciuto); Tropea (89' Nicolosi), Russo (89' Maltese), Russi (71' Aquino). A disposizione: Romeo, Vadalà, Cannavò, Magrì, Papale, Patanè, Bonaccorso, Sciuto, Jallow Al Sein, Aquino, Maltese, Nicolosi. Allenatore: Orazio Russo

Palermo: Misseri; Arusa (61' Perez), Mauthè, Parisi [C], Frisella; Caracappa, Bonello, Tagliarino (61' Garofalo); Giglio, Murania (80' Andolina), Ganci. A disposizione: Testagrossa, Bertoglio, Perez, Galfano, Borgognone, Salvia, Garofalo, Andolina, Gigante. Allenatore: Stefano Di Benedetto

Ammoniti: 19' Russo (C), 42' Arusa (P), 49' Tagliarino (P), 75' Panarello (C), 84' Giannone (C)

Arbitro: signor Gaetano Bonasera della Sezione AIA di Enna, coadiuvato dagli assistenti Francesco Conti di Enna ed Alessio Reitano di Acireale