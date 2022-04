Playoff Primavera 3, Palermo-Catanzaro: in palio la finale. Le formazioni ufficiali

Il Palermo Primavera ospita il Catanzaro nel ritorno dei playoff di Primavera 3: chi vince approderà in finale

Dentro o fuori. Il Palermo Primavera è impegnato nella gara di ritorno della semifinale playoff del campionato Primavera 3: fischio d'inizio alle ore 15:00. Dopo l'1-1 maturato all'andata, i baby rosanero dovranno battere i pari età del Catanzaro per approdare in finale. In caso di successo, gli aquilotti di mister Di Benedetto sfideranno una tra Padova e Modena nella partita secca in programma il prossimo 10 aprile che decreterà la squadra promossa in Primavera 2. In caso di parità, si giocheranno supplementari ed eventuali calci di rigore.