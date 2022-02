Palermo Primavera, rimonta rosanero all’Avellino: 3-2 nel recupero. La classifica

Il Palermo primavera batte in rimonta l'Avellino grazie alla rete di Ganci nel recupero, rosanero a -4 dal Monopoli capolista

Il Palermo primavera torna a vincere dopo quattro pareggi consecutivi. La compagine del tecnico Di Benedetto rimonta nel secondo tempo l' Avellino , in vantaggio di due gol al termine dei primi quarantacinque minuti, nella gara valida per la 15a giornata del campionato Primavera 3 .

Ripresa che si apre con i rosanero che spingono per accorciare le distanze, al decimo minuto Mauthe trova l'1-2 che riaccende le speranze per Di Benedetto. Cinque minuti più tardi però il classe 2004 rosanero viene espulso dal direttore di gara per doppio giallo, lasciando i suoi sotto di un gol e di un uomo. Nel finale i rosanero trovano però il pari con l'eurogol di Garofalo, mezza rovesciata in area di rigore e nulla da fare per l'estremo difensore biancoverde. Nel terzo dei cinque minuti di recupero, il Palermo acciuffa la vittoria con Ganci.