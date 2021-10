Palermo Primavera, i baby rosanero ospitano il Potenza: Di Benedetto cerca il bis

La formazione guidata da Stefano Di Benedetto è pronta ad affrontare il secondo impegno stagionale del suo campionato,

Tutto pronto per la sfida tra il Palermo Primavera e il Potenza. Il poker messo a segno nel match d'esordio stagionale contro il Foggia sembra essere un lontano ricordo per i ragazzi di Stefano Di Benedetto, che puntano a replicare l'ampio successo messo a segno con i rossoneri nel primo impegno casalingo. I baby rosanero sembrerebbero essere partiti con la voglia e la determinazione tipica di una squadra che vuole puntare al raggiungimento di obiettivi di prestigio, in ragione ad un tasso tecnico elevato e ad una rosa che nel complesso potrà regalare certezze anche al Palermo del futuro.