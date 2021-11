Palermo Primavera, Di Benedetto vede la Paganese: i baby rosa e l’esame stagionale

Il Palermo Primavera continua la sua cavalcata nel campionato Berretti, con la prossima sfida in programma contro la Paganese che attende la banda di Di Benedetto

Adesso un'altra prova fondamentale contro la Paganese, attesa dalla formazione rosanero alle 14:30 odierne al 'Pasqualino' di Carini. "Una gara che sulla carta non sarà affatto facile per i baby-rosa che incontreranno nel “fortino” dove in questa stagione hanno fino ad ora solo vinto, la squadra che lo scorso campionato di Primavera 3 - nel Girone F, il Palermo invece giocava nel Girone G, arrivando secondo in classifica - si è piazzata al primo posto, insieme alla Cavese". Continua così il GdS, che evidenzia in maniera marcata il peso specifico estremamente elevato del confronto che attende i ragazzi di Di Benedetto, pronti ad un nuovo esame di maturità e ad una dimostrazione di forza che alzerebbe definitivamente l'asticella del morale e degli obiettivi stagionali. Attenzione, però, alla Paganese, che dopo l'importante successo contro il Bari cerca adesso la consacrazione definitiva per rilanciarsi nei piani alti della classifica.