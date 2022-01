Palermo Primavera, Di Benedetto vede il Catania: “Derby match a sé, sarà emozionante”

Le parole del tecnico della Primavera rosanero in vista del derby di campionato contro il Catania

Parola a Stefano Di Benedetto . Il tecnico del Palermo Primavera è intervenuto in vista dell'importante derby casalingo di campionato che metterà di fronte ai baby rosanero il Catania . Un crocevia certamente importante per il prosieguo della stagione, ma che - come anche affermato dallo stesso tecnico - conta molto anche a livello di emozioni e agonismo per quel che riguarda la singola partita. Una sfida. sé, come molti derby tra Palermo e Catania vengon spesso definiti, e quello tra le due rappresentative Primavera non sarà di certo da meno.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Di Benedetto: “Il derby è una partita a sé, è una partita che dà degli stimoli particolari. Vale per noi ma anche per il Catania, sarà una partita tosta ed emozionante come all’andata. Non ci sarà nervosismo ma grande agonismo, gli etnei sono allenati da una grande persona come Orazio Russo. L’inizio di gennaio è stato un periodo nero, solamente adesso le cose stanno tornando alla normalità. Avremo comunque qualche assenza, ma l’emergenza sembra finita. Baldini? L'ho conosciuto, è un grande allenatore e una persona di spessore. Rimaniamo il primo supporto per il Palermo, già in questo periodo per via dell’emergenza Covid abbiamo fatto diversi allenamenti congiunti. La sinergia continuerà con armonia. Situazione Catania? Dispiace per il fallimento del club, la Sicilia è una terra che ha sempre potuto contare su grandi squadre. Penso che i giovani calciatori del Catania Primavera però non sentiranno il contraccolpo e verranno in casa nostra a giocarsi il derby“.