Palermo Primavera, Di Benedetto vede il Catania: derby al vertice tra imbattute

La Primavera di Stefano Di Benedetto affronterà il delicato derby contro il Catania in uno dei crocevia più importanti e sentiti dell'intera stagione sportiva

"Una lotta per il primato iniziata presto, con i baby rosa che si schiereranno in campo con la solita formazione che gli ha permesso di totalizzare ben nove reti in due match e di subirne solo uno". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che sottolinea in maniera marcata il valore estremamente elevato della sfida che si disputerà in territorio etneo. Una gara complessa, anche e soprattutto per l'aspetto simbolico che questo confronto si trascina con sé da innumerevoli annate sportive. Oltretutto, la disputa al vertice della classifica aggiunge ulteriore pressione sulle spalle di entrambe le formazioni, seppur si tratti ancora della terza giornata di campionato, con tutta la stagione ancora davanti per poter, eventualmente, rimediare ad un risultato negativo.