Finale Playoff Primavera, le formazioni di Padova-Palermo: c’è Buttaro dal 1′

Sorpresa nell'undici titolare: Alessio Buttaro schierato nel quartetto difensivo in occasione della finale playoff. Chi vince vola in Primavera 2

Dentro o fuori. Una gara che vale la promozione in Primavera 2. Al Centro Sportivo "Romagna Centro" di Cesena, è in scena la sfida tra la Primavera del Palermo ed i pari età del Padova. In campo dal primo minuto in occasione della sfida valevole per la finale dei playoff di Primavera 3 (in onda anche sul canale 264 del digitale terrestre) anche Alessio Buttaro, che dopo la gara contro il Monopoli ha raggiunto la squadra di Stefano Di Benedetto, schierato nel quartetto difensivo.