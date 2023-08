Sampdoria-Pisa, Aquilani: “Nicolas incredibile, Arena gol importante. Moreo…”

I suoi attaccanti possono fare tutti un buon numero di gol? “Davanti non siamo tanti, a maggior ragione con Moreo infortunato. Sono molto contento di quelli che ho, che stanno lavorando bene e che sono curiosi di percepire qualcosa di nuovo. A livello tecnico qualcosa va fatto meglio: senza palla abbiamo fatto bene, con la palla possiamo migliorare. Adesso arriverà Mlakar, che ci può dare una mano. Il mercato è aperto: dobbiamo capire come occupare certe posizioni con giocatori funzionali a quello che vado a chiedere”.

Avete attaccato in più modi. “Se la Samp ci veniva a prendere alti, si creava una parità numerica dietro e potevamo servire le punte con palle dirette. Mi auguro che palloni del genere siano sempre più puliti”.

Come stanno gli infortunati? “L’infortunio di Moreo è muscolare, mentre il ginocchio di Tramoni si è girato in un modo brutto. Mi auguro con tutto il cuore che non sia nulla di grave”