Sampdoria-Pisa 0-2: buona la prima di Aquilani. Decisivi Tramoni e Arena, Pirlo ko

Il gol a ridosso dell’ora di gioco costituisce un fondamentale psicotonico per la Sampdoria. I blucerchiati alzano ritmo ed intensità del pressing mostrando grande cooperazione tra i reparti in fase di riconquista della sfera. La squadra di Pirlo costretta a dare il tutto per tutto per ribaltare la disputa, attacca voracemente e sfiora più volte il gol. Al 65’ Nicolas è chiamato ad un grandissimo intervento: il subentrato De Luca calcia da un metro a botta sicura ma l’estremo difensore brasiliano si tuffa e para in controtempo. Un giro d’orologio dopo ci prova un altro messo in campo nella ripresa dal tecnico ex Juventus. Di un soffio non entra in rete il colpo di testa di Borini che per poco non serve un assist involontario a De Luca. Il tutto, grazie ad un cambio di gioco fenomenale di un ispiratissimo Pedrola, ex talento del Barcellona, trasferitosi a Genova quest’estate. Positiva anche la prestazione di Valerio Verre, bravo a prendere in mano le redini del centrocampo della squadra di Pirlo, riuscendo a conferire un notevole plus di fosforo, fluidità e qualità allo sviluppo della manovra, soprattutto nel secondo tempo.