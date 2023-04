Pescara, verso Taranto: out Milani, Brosco e Plizzari. Zeman rimescola le carte

Il Pescara ammirato negli ultimi tre match contro Catanzaro , Turris e Virtus Francavilla è stato coeso, brillante e finalmente incisivo. Consueto 4-3-3 audace e propositivo, baricentro alto come la linea del pressing, squadra corta e aggressiva, sensibilmente più fluida e concreta in transizione e nella tessitura delle trame offensive. Un vero è proprio lavoro targato Zeman , che finalmente sta tirando fuori i suoi frutti. Sette punti consecutivi totalizzati dopo lo scivolone di Messina per gli uomini del Boemo, che adesso puntano al quarto risultato utile consecutivo nella trasferta di Taranto . Quest'ultima squadra posizionata al quattordicesimo posto nel girone C di Serie C .

In vista proprio della sfida contro il club pugliese, l'ex allenatore di Foggia e Roma tra le altre, dovrà rivedere notevolmente la formazione titolare delle ultime uscite. Come sottolinea il quotidiano abruzzese: "Milani e Brosco sono out. Fuori per squalifica i due pilastri delle retrovie, Plizzari ko per almeno un mese." Proprio il terzino sinistro ed il centrale difensivo del Pescara salteranno il prossimo match, a causa del giallo rimediato nell'ultimo confronto con la formazione guidata da Antonio Calabro. Situazione abbastanza criticata da Zeman nell'ultima intervista post gara: "Peccato per l'ammonizione di Brosco, era in diffida e con la sua esperienza doveva evitare il giallo." (Clicca qui per leggere tutte le dichiarazioni del boemo)